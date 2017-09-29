Роскомнадзор выявил нарушения в работе телеканала CNN

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Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Роскомнадзор выявил нарушения российского законодательства о СМИ в деятельности телеканала CNN International и вызвал его представителей для разбирательства, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Нарушения были выявлены после проведения управлением Роскомнадзора проверки компании "Тернер информационные программы и стиль жизни", осуществляющей вещание CNN International в России.

В ходе рассмотрения будет решен вопрос о вынесении телеканалу предупреждения за нарушение закона о СМИ и лицензионных требований в сфере телевизионного вещания. Также телеканалу будет выдано предписание об устранении выявленных нарушений.