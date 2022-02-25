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Роскомнадзор частично ограничит доступ к Facebook

Роскомнадзор частично ограничит доступ к Facebook В России с 25 февраля принимаются меры по частичному ограничению доступа к Facebook/
В регионе
25 февраля 2022 г. 21:06
Роскомнадзор частично ограничит доступ к Facebook

В России с 25 февраля принимаются меры по частичному ограничению доступа к Facebook.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил Роскомнадзор.

"Двадцать пятого февраля Генеральной прокуратурой по согласованию с МИД принято решение о признании социальной сети Facebook причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России", - говорится в сообщении.

Как отметили в Генпрокуратуре, Facebook неправомерно ограничил распространение общественно значимой информации из-за введениея санкций.

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