Роскомнадзор частично ограничит доступ к Facebook

В России с 25 февраля принимаются меры по частичному ограничению доступа к Facebook/

В России с 25 февраля принимаются меры по частичному ограничению доступа к Facebook.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил Роскомнадзор.

"Двадцать пятого февраля Генеральной прокуратурой по согласованию с МИД принято решение о признании социальной сети Facebook причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России", - говорится в сообщении.

Как отметили в Генпрокуратуре, Facebook неправомерно ограничил распространение общественно значимой информации из-за введениея санкций.