Росгвардейцы отказались ехать на войну в Украину

Командир взвода оперативной роты ОМОН "Пластун" Росгвардии по Краснодарскому краю Фарид Читав и 11 бойцов из его роты отказались ехать на войну в Украину.

Командир взвода оперативной роты ОМОН "Пластун" Росгвардии по Краснодарскому краю Фарид Читав и 11 бойцов из его роты отказались ехать на войну в Украину.

Как передает Report, об этом написал российский юрист, правозащитник и общественный деятель, руководитель Международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в своем Telegram-канале .

По его информации, капитан полиции Читав с другими росгвардейцами отказались исполнить приказ командира отряда о пересечении границы РФ и дальнейшем следовании на территорию Украины.

В итоге, по словам юриста, бойцов Росгвардии вернули в Краснодар, провели служебную проверку и уволили со службы. Росгвардейцы считают увольнение незаконным и подали в суд иск о восстановлении на работе.