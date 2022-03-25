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Росгвардейцы отказались ехать на войну в Украину

Росгвардейцы отказались ехать на войну в Украину Командир взвода оперативной роты ОМОН "Пластун" Росгвардии по Краснодарскому краю Фарид Читав и 11 бойцов из его роты отказались ехать на войну в Украину.
В регионе
25 марта 2022 г. 06:48
Росгвардейцы отказались ехать на войну в Украину

Командир взвода оперативной роты ОМОН "Пластун" Росгвардии по Краснодарскому краю Фарид Читав и 11 бойцов из его роты отказались ехать на войну в Украину.

Как передает Report, об этом написал российский юрист, правозащитник и общественный деятель, руководитель Международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в своем Telegram-канале.

По его информации, капитан полиции Читав с другими росгвардейцами отказались исполнить приказ командира отряда о пересечении границы РФ и дальнейшем следовании на территорию Украины.

В итоге, по словам юриста, бойцов Росгвардии вернули в Краснодар, провели служебную проверку и уволили со службы. Росгвардейцы считают увольнение незаконным и подали в суд иск о восстановлении на работе.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Milli Qvardiyasının döyüşçüləri Ukraynaya getməkdən imtina edib

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