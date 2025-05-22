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Росгидромет: Уровень воды в Каспии в ближайшие 10-15 лет будет снижаться

Росгидромет: Уровень воды в Каспии в ближайшие 10-15 лет будет снижаться Снижение уровня воды в Каспийском море прогнозируется в течение, как минимум, ближайших 10-15 лет.
В регионе
22 мая 2025 г. 16:09
Росгидромет: Уровень воды в Каспии в ближайшие 10-15 лет будет снижаться

Снижение уровня воды в Каспийском море прогнозируется в течение, как минимум, ближайших 10-15 лет.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды России (Росгидромет) Игорь Шумаков на XI Невском международном экологическом конгрессе в Санкт-Петербурге.

"Прогнозы, основанные на моделях межправительственной группы экспертов по изменению климата, показывают, что глобальные тенденции климатических изменений будут сохраняться. Это значит, что в прикаспийском регионе в ближайшие 10-15 лет естественные изменения окружающей среды будут происходить на фоне повышения температуры воздуха, уменьшения речного стока и, соответственно, дальнейшего снижения уровня Каспийского моря", - сказал он.

По его словам, в последние годы исследователи фиксируют повышение температуры воды и увеличение испарения с водной поверхности Каспия. Он заявил о необходимости принятия комплекса адаптационных мероприятий на период продолжения снижения уровня Каспийского моря и подчеркнул важность активной работы всех пяти прикаспийских государств в реализации мероприятий по сохранению Каспия.

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Версия на азербайджанском языке Xidmət rəhbəri: Xəzər dənizinin səviyyəsi növbəti 10-15 ildə azalacaq

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