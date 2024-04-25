Росфинмониторинг: Теракт в Crocus финансировали с использованием криптовалюты

Граждане нескольких стран участвовали в организации теракта в подмосковном Crocus City Hall, а финансировали его в том числе с использованием криптовалюты.

Граждане нескольких стран участвовали в организации теракта в подмосковном Crocus City Hall, а финансировали его в том числе с использованием криптовалюты.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на международном форуме, посвященном актуальным вопросам противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

"Следственные мероприятия еще не завершены, но предварительные результаты показывают, что в организации теракта участвовали граждане целого ряда стран. А финансирование теракта проходило через многочисленные финансовые организации с использованием различных инструментов, в том числе криптовалюты", - сказал он.

Вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в Crocus City Hall ворвались несколько мужчин и открыли огонь по посетителям и персоналу. В здании возник пожар. По последним данным, погибли 144 человека, 551 пострадал.