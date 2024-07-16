Росфинмониторинг: К теракту в Crocus причастна интернациональная команда

Теракт в подмосковном Crocus City Hall организовала интернациональная команда с представителями из центральноазиатских и европейских стран, в их числе есть и россияне.

Теракт в подмосковном Crocus City Hall организовала интернациональная команда с представителями из центральноазиатских и европейских стран, в их числе есть и россияне.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в ходе выступления в Совете Федерации сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

Что касается "Крокус сити", я бы тоже пока не стал особо говорить, потому что идет следствие. Но я могу сказать, что однозначно это интернациональная команда с представителями разных стран. Это представители центральноазиатских стран, европейских стран, и россиян там очень много", - сказал он.

Вечером 22 марта в Crocus City Hall в подмосковном Красногорске был совершен теракт. По последним данным, погибли 144 человека, пострадали 551. По делу о теракте арестованы 11 человек, в том числе 4 непосредственных исполнителей.