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Росфинмониторинг: К теракту в Crocus причастна интернациональная команда

Росфинмониторинг: К теракту в Crocus причастна интернациональная команда Теракт в подмосковном Crocus City Hall организовала интернациональная команда с представителями из центральноазиатских и европейских стран, в их числе есть и россияне.
В регионе
16 июля 2024 г. 10:58
Росфинмониторинг: К теракту в Crocus причастна интернациональная команда

Теракт в подмосковном Crocus City Hall организовала интернациональная команда с представителями из центральноазиатских и европейских стран, в их числе есть и россияне.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в ходе выступления в Совете Федерации сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

Что касается "Крокус сити", я бы тоже пока не стал особо говорить, потому что идет следствие. Но я могу сказать, что однозначно это интернациональная команда с представителями разных стран. Это представители центральноазиатских стран, европейских стран, и россиян там очень много", - сказал он.

Вечером 22 марта в Crocus City Hall в подмосковном Красногорске был совершен теракт. По последним данным, погибли 144 человека, пострадали 551. По делу о теракте арестованы 11 человек, в том числе 4 непосредственных исполнителей.

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Версия на азербайджанском языке “Crocus”dakı terror aktında müxtəlif ölkələrin vətəndaşlarının əli var
Версия на английском языке International team behind Crocus City Hall attack, Russian financial watchdog says

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