Росавиация: В аэропорту Казани второй раз за день введены ограничения

В российском аэропорту в Казани второй раз за день ввели ограничения.

В аэропорту Казани (РФ) второй раз за субботу ввели ограничения на полеты.

Как передает Report, об этом сообщает Росавиация.

"Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 15:05 мск [16:05 по Баку] введены в аэропорту Казани", - говорится в сообщении.

Введенные ограничения - вторые за субботу. Ранее работа аэропорта Казани была ограничена и возобновлена.

Отметим, что 8 января 2025 года авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) с целью обеспечения безопасности полетов приняла решения приостановить все рейсы по маршруту Баку-Казань-Баку на неопределенное время.