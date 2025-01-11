О нас

Росавиация: В аэропорту Казани второй раз за день введены ограничения

Росавиация: В аэропорту Казани второй раз за день введены ограничения В российском аэропорту в Казани второй раз за день ввели ограничения.
В регионе
11 января 2025 г. 16:45
Росавиация: В аэропорту Казани второй раз за день введены ограничения

В аэропорту Казани (РФ) второй раз за субботу ввели ограничения на полеты.

Как передает Report, об этом сообщает Росавиация.

"Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 15:05 мск [16:05 по Баку] введены в аэропорту Казани", - говорится в сообщении.

Введенные ограничения - вторые за субботу. Ранее работа аэропорта Казани была ограничена и возобновлена.

Отметим, что 8 января 2025 года авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) с целью обеспечения безопасности полетов приняла решения приостановить все рейсы по маршруту Баку-Казань-Баку на неопределенное время.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Rosaviasiya": Kazan hava limanında gün ərzində ikinci dəfə məhdudiyyətlər tətbiq edilib

Экслюзивные новости

ГНФАР получил последний транш бонуса по новому контракту на разработку АЧГ - ЭКСКЛЮЗИВ
ГНФАР получил последний транш бонуса по новому контракту на разработку АЧГ - ЭКСКЛЮЗИВ
10 января 2025 г. 17:14
Польша готова предоставить свои ресурсы и опыт для расследования крушения самолета AZAL
Польша готова предоставить свои ресурсы и опыт для расследования крушения самолета AZAL
9 января 2025 г. 14:31
МИД Польши: Поддерживаем укрепление отношений Евросоюза с Азербайджаном в период председательства в Совете ЕС
МИД Польши: Поддерживаем укрепление отношений Евросоюза с Азербайджаном в период председательства в Совете ЕС
9 января 2025 г. 13:40
Обренович: Азербайджан является важным партнером в обеспечении энергобезопасности Сербии
Обренович: Азербайджан является важным партнером в обеспечении энергобезопасности Сербии
7 января 2025 г. 14:50
17 экспертов комиссии по расследованию авиакатастрофы в Актау возвращаются из Бразилии в Казахстан-ЭКСКЛЮЗИВ
17 экспертов комиссии по расследованию авиакатастрофы в Актау возвращаются из Бразилии в Казахстан-ЭКСКЛЮЗИВ
7 января 2025 г. 14:11
Эксперт: Азербайджанский газ может помочь энергобезопасности Словакии
Эксперт: Азербайджанский газ может помочь энергобезопасности Словакии
6 января 2025 г. 11:20
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
29 декабря 2024 г. 17:08
Футзальный клуб Араз-Нахчыван расстался с главным тренером
Футзальный клуб "Араз-Нахчыван" расстался с главным тренером
28 декабря 2024 г. 13:20
В Милли Меджлисе подготовили законопроект О международных договорах
В Милли Меджлисе подготовили законопроект "О международных договорах"
27 декабря 2024 г. 14:50
МЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
ФотоМЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
25 декабря 2024 г. 13:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi