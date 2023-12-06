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Росавиация сняла с эксплуатации 37 вертолетов из-за поддельной резины

Росавиация сняла с эксплуатации 37 вертолетов из-за поддельной резины Росавиация временно сняла с эксплуатации 37 вертолетов - 27 Ми-8МТВ-1 и 10 "Ансат-СК". Все они были произведены на Казанском вертолетном заводе (КВЗ), который входит в холдинг "Вертолеты России".
В регионе
6 декабря 2023 г. 12:26
Росавиация сняла с эксплуатации 37 вертолетов из-за поддельной резины

Росавиация временно сняла с эксплуатации 37 вертолетов - 27 Ми-8МТВ-1 и 10 "Ансат-СК". Все они были произведены на Казанском вертолетном заводе (КВЗ), который входит в холдинг "Вертолеты России".

Как передает Report, об этом сообщает газета "Известия".

По данным издания, при производстве указанных вертолетов использовали резину с поддельными паспортами качества. Материал поставили на завод в августе, а его поставщика ранее выбрали в ходе процедуры закупки. В итоге заводская служба качества обнаружила дефект, после чего неиспользованную резину забраковали, а использованную заменили на другую.

Уточняется, что КВЗ обратился в правоохранительные органы по факту случившегося.

На вертолетах резиновые прокладки применяются в качестве уплотнения для герметизации стыков и недопущения протечки топлива.

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Версия на английском языке Russia’s Federal Agency for Air Transport removes 37 helicopters from service due to fake tires

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