Росавиация сняла с эксплуатации 37 вертолетов из-за поддельной резины

Росавиация временно сняла с эксплуатации 37 вертолетов - 27 Ми-8МТВ-1 и 10 "Ансат-СК". Все они были произведены на Казанском вертолетном заводе (КВЗ), который входит в холдинг "Вертолеты России".

Росавиация временно сняла с эксплуатации 37 вертолетов - 27 Ми-8МТВ-1 и 10 "Ансат-СК". Все они были произведены на Казанском вертолетном заводе (КВЗ), который входит в холдинг "Вертолеты России".

Как передает Report, об этом сообщает газета "Известия".

По данным издания, при производстве указанных вертолетов использовали резину с поддельными паспортами качества. Материал поставили на завод в августе, а его поставщика ранее выбрали в ходе процедуры закупки. В итоге заводская служба качества обнаружила дефект, после чего неиспользованную резину забраковали, а использованную заменили на другую.

Уточняется, что КВЗ обратился в правоохранительные органы по факту случившегося.

На вертолетах резиновые прокладки применяются в качестве уплотнения для герметизации стыков и недопущения протечки топлива.