О нас

Росавиация продлила ограничение полетов в аэропорты юга РФ

Росавиация продлила ограничение полетов в аэропорты юга РФ Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России до 10 сентября
В регионе
2 сентября 2022 г. 11:00
Росавиация продлила ограничение полетов в аэропорты юга РФ

Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России до 10 сентября, сообщает Report со ссылкой на РБК.

Ограничения Росавиация ввела с 24 февраля.

С тех пор самолеты не летают в Анапу, Брянск, Белгород, Геленджик, Воронеж, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону и Элисту. Аэропорты этих городов в 2021 году в общей сложности перевезли около 20 млн человек.

В настоящее время на Азово-Черноморском побережье России работает только один аэропорт — Сочи. Авиакомпаниям рекомендовали летать через него, а также через Минеральные Воды, Волгоград, Ставрополь и Москву.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

Депутат: В Иране притесняют азербайджанцев, создавая все условия для армян
Депутат: В Иране притесняют азербайджанцев, создавая все условия для армян
26 августа 2022 г. 13:30
Польская армия набрала на службу более 13 тыс. добровольцев
Польская армия набрала на службу более 13 тыс. добровольцев
29 августа 2022 г. 06:38
Азерэнержи увеличил экспортные доходы на 7%
"Азерэнержи" увеличил экспортные доходы на 7%
31 августа 2022 г. 16:23
Игрок сборной Швейцарии из немецкого клуба перешел в Манчестер Сити
ФотоИгрок сборной Швейцарии из немецкого клуба перешел в "Манчестер Сити"
31 августа 2022 г. 22:28
Экспорт газа из Азербайджана в Турцию увеличился на 40%  
Экспорт газа из Азербайджана в Турцию увеличился на 40%  
1 сентября 2022 г. 10:49
Индия хочет экстрадировать из Азербайджана организатора убийства местного певца
Индия хочет экстрадировать из Азербайджана организатора убийства местного певца
2 сентября 2022 г. 01:32
Коллекция картин сооснователя Microsoft может уйти с молотка за рекордные $1 млрд
Коллекция картин сооснователя Microsoft может уйти с молотка за рекордные $1 млрд
26 августа 2022 г. 12:57
Аккредитованные в Азербайджане послы-нерезиденты ознакомились с ходом разминирования в Физули
ФотоАккредитованные в Азербайджане послы-нерезиденты ознакомились с ходом разминирования в Физули
26 августа 2022 г. 17:03
Греция задействовала С-300 для преследования турецких F-16
Греция задействовала С-300 для преследования турецких F-16
28 августа 2022 г. 12:00
Завтра в Ереване от Генпрокурора потребуют ареста Никола Пашиняна
Завтра в Ереване от Генпрокурора потребуют ареста Никола Пашиняна
29 августа 2022 г. 02:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi