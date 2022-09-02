Росавиация продлила ограничение полетов в аэропорты юга РФ

Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России до 10 сентября

Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России до 10 сентября, сообщает Report со ссылкой на РБК.



Ограничения Росавиация ввела с 24 февраля.

С тех пор самолеты не летают в Анапу, Брянск, Белгород, Геленджик, Воронеж, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону и Элисту. Аэропорты этих городов в 2021 году в общей сложности перевезли около 20 млн человек.



В настоящее время на Азово-Черноморском побережье России работает только один аэропорт — Сочи. Авиакомпаниям рекомендовали летать через него, а также через Минеральные Воды, Волгоград, Ставрополь и Москву.