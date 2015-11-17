Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Российским авиакомпаниям рекомендовано усилить меры безопасности при полетах в 47 стран, включая Азербайджан.

Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, Росавиация 10 ноября разослала руководителям аэропортов и авиакомпаний телеграмму, в которой предписала усилить меры безопасности.

Источник в одной из российских авиакомпаний сообщил Интерфаксу, что перевозчикам рекомендовали усилить меры безопасности при полетах в 47 стран. "В рекомендациях говорится о необходимости осуществлять с повышенными мерами авиационной безопасности все регулярные транзитные и чартерные рейсы с пассажирами на борту как из, так и в аэропорты Австрии, Алжира, Албании, Азербайджана, Афганистана, Бангладеш, Болгарии, Великобритании, Германии, Греции, Египта, Индонезии, Испании, Италии, Индии, Ирака, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Кипра, Кувейта, Ливии, Ливана, Марокко, Малайзии, Македонии, Молдавии, Мьянмы, ОАЭ, Пакистана, Португалии, Румынии, Саудовской Аравии, Сирии, США, Судана, Таиланда, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Туниса, Франции, Филиппин, Черногории, Уганды, Узбекистана и Шри-Ланки", - сказал источник.

Ранее в ФСБ России подтвердили, что крушение российского лайнера А321 в Египте произошло в результате теракта.