Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Росавиация получила письмо о запрете воздушного транзита через Украину, передает Report со ссылкой на "Rusnovosti".

Как сообщили в ведомстве, ограничения вступили в силу сегодня. В то же время представители Федерального агентства воздушного транспорта России заявили, что транзитные рейсы через территорию Украины многие авиаперевозчики прекратили после крушения малазийского Boeing. При этом в Росавиации выразили надежду, что все вопросы безопасности воздушного пространства будут решены в скором времени.