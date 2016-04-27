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    ​"Росатом" внес ясность в вопрос продажи Турцией своей доли в АЭС "Аккую"

    Станцию должны сдать не позже 2023 года

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Новшеств касательно турецкой АЭС "Аккую" нет, ничего не изменилось.

    Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил глава госкомпании "Росатом" Сергей Кириенко.

    Отметим, что турецкие СМИ распространили информацию о планах госкорпорации продать 49% в совместном с Турцией проекте по строительству АЭС "Аккую". В качестве причины приводятся финансовые проблемы российской компании.

    Проект "Аккую" относится к российской компании.

    Отметим, что проект подписан в 2010 году. Станцию мощностью 4 800 мВт, которая будет состоять из 4 реакторов, должны сдать не позже 2023 года.  

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