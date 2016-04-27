​"Росатом" внес ясность в вопрос продажи Турцией своей доли в АЭС "Аккую"

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Новшеств касательно турецкой АЭС "Аккую" нет, ничего не изменилось.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил глава госкомпании "Росатом" Сергей Кириенко.

Отметим, что турецкие СМИ распространили информацию о планах госкорпорации продать 49% в совместном с Турцией проекте по строительству АЭС "Аккую". В качестве причины приводятся финансовые проблемы российской компании.

Проект "Аккую" относится к российской компании.

Отметим, что проект подписан в 2010 году. Станцию мощностью 4 800 мВт, которая будет состоять из 4 реакторов, должны сдать не позже 2023 года.