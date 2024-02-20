"Росатом" планирует построить два ветропарка в Кыргызстане на 180 МВт

Госкорпорация "Росатом" планирует реализовать два ветроэнергетических проекта в Иссык-Кульской и Баткенской областях Кыргызстана.

Госкорпорация "Росатом" планирует реализовать два ветроэнергетических проекта в Иссык-Кульской и Баткенской областях Кыргызстана.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил гендиректор "Росатом Кыргызстан" Дмитрий Константинов.

"В Кыргызстана мы прорабатываем две площадки по ветроэнергетическим проектам - в Иссык-Кульской области до 100 МВт (стоимость 100 млн долларов) и в Баткенской области около 80 МВт. Мы уже начали инвестировать в реализацию этих проектов", - сказал он.

По его словам, совместно с Минэнерго Кыргызстана есть планы реализовать ветроэнергетические проекты до 500 МВт.

Помимо ветроэнергетических проектов, планируется построить несколько гидроэлектростанций при поддержке Российско-кыргызского фонда развития.