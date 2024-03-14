Росатом планирует до 2035 года построить 17 атомных блоков

"Росатом" планирует в период до 2035 года построить порядка 17 атомных энергоблоков, в том числе на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.

"Росатом" планирует в период до 2035 года построить порядка 17 атомных энергоблоков, в том числе на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на церемонии начала заливки бетона на седьмом блоке Ленинградской АЭС гендиректор Росатома Алексей Лихачев.

По его словам, новые атомные проекты должны охватить таким образом всю страну.

"До 2035 года нам предстоит построить 17 атомных энергоблоков, в среднесрочной перспективе увеличить генерацию на Урале, прийти в Сибирь, на Дальний Восток, то есть охватить нашими проектами практически всю нашу страну", - сказал Лихачев.

Он отметил, что речь идет не только о классических мощных энергоблоках, но и о технологиях малых АЭС, как наземных, так и водных, которые должны обеспечить электрогенерацию, в том числе в труднодоступных районах страны.

Лихачев уточнил журналистам, что выполнение поставленных целей по достижению доли атомной генерации в общем балансе страны до 25% предполагает в общей сложности строительство более 40 атомных объектов за 20 лет.