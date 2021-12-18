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Роман Абрамович получил гражданство Португалии

Роман Абрамович получил гражданство Португалии Миллиардер Роман Абрамович получил гражданство Португалии как потомок сефардских евреев, изгнанных из этой страны в Средние века.
В регионе
18 декабря 2021 г. 23:47
Роман Абрамович получил гражданство Португалии

Миллиардер Роман Абрамович получил гражданство Португалии как потомок сефардских евреев, изгнанных из этой страны в Средние века.

Как передает Report, об этом отмечается на сайте издания Forbes.

"Российский миллиардер Роман Абрамович получил гражданство Португалии в начале 2021 года. Представитель Абрамовича подтвердил получение бизнесменом португальского гражданства", - говорится в сообщении.

Это стало возможным благодаря закону о возвращении, который позволяет потомкам сефардских евреев, выходцев из Испании и Португалии, и евреев, насильно обращенным в христианство, получить португальское гражданство.

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Версия на азербайджанском языке Roman Abramoviç Portuqaliya vətəndaşlığını alıb

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