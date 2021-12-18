Роман Абрамович получил гражданство Португалии

Миллиардер Роман Абрамович получил гражданство Португалии как потомок сефардских евреев, изгнанных из этой страны в Средние века.

Миллиардер Роман Абрамович получил гражданство Португалии как потомок сефардских евреев, изгнанных из этой страны в Средние века.

Как передает Report, об этом отмечается на сайте издания Forbes .

"Российский миллиардер Роман Абрамович получил гражданство Португалии в начале 2021 года. Представитель Абрамовича подтвердил получение бизнесменом португальского гражданства", - говорится в сообщении.

Это стало возможным благодаря закону о возвращении, который позволяет потомкам сефардских евреев, выходцев из Испании и Португалии, и евреев, насильно обращенным в христианство, получить португальское гражданство.