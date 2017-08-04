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    Вице-премьер России Дмитрий Рогозин посетит Иран

    Цель визита – участие в церемонии инаугурации президента Ирана Хасана Роухани, плюс, возможно, встреча с министром обороны Ирана Хоссейном Дехканом

    Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Вице-премьер России Дмитрий Рогозин посетит 5 августа Тегеран для участия в церемонии инаугурации президента Ирана Хасана Роухани, возможно, встретится с министром обороны страны.

    Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в посольстве России в Тегеране.

    "Он приедет 5 августа утром и улетит вечером. Цель визита – участие в церемонии инаугурации президента Ирана Хасана Роухани, плюс, возможно, встреча с министром обороны Ирана Хоссейном Дехканом. Пока она до конца не согласована", - сказал собеседник агентства.

    Роухани был переизбран на второй срок по итогам прошедших в мае выборов.

    Напомним, что ранее президент Молдовы Игорь Додон говорил, что также планирует провести в Тегеране встречу с Рогозиным, объявленным в Молдове персоной нон грата.

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