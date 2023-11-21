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Роды в Грузии стали бесплатными

Роды в Грузии стали бесплатными Минздрав Грузии принял решение полностью финансировать роды, в том числе при необходимости кесарева сечения.
В регионе
21 ноября 2023 г. 20:09
Роды в Грузии стали бесплатными

Минздрав Грузии принял решение полностью финансировать роды, в том числе при необходимости кесарева сечения.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба министерства.

"В рамках программы всеобщего медицинского страхования роды и кесарево сечение будут полностью финансироваться для всех граждан. Финансирование включает выбор врача и стоимость обезболивающих средств, а также медикаменты, питание и как прямые, так и косвенные расходы. Соответственно, пациентам не придется платить ничего", - говорится в сообщении.

Как уточняется, кесарево сечение не по медицинским показаниям, а по просьбе пациента, а также обслуживание в VIP-палате останутся платными. Согласно принятым поправкам, тарифы на прием родов и кесарево сечение были приравнены друг к другу. Стоимость услуги составляет 1,2 тыс. лари (около $452,5) и будет возмещаться во всех медучреждениях, включенных в программу всеобщего страхования.

Минздрав отмечает, что цены на естественные роды и кесарево сечение сделаны одинаковыми, чтобы медперсонал был менее мотивирован прибегать к кесареву сечению. Сейчас в стране высокий показатель по родам, проведенным этим способом.

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