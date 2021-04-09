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Родственники пропавших армянских военных перекрыли железную дорогу Ереван-Гюмри

Родственники пропавших армянских военных перекрыли железную дорогу Ереван-Гюмри Ситуация у здания министерства обороны Армении остается напряженной
В регионе
9 апреля 2021 г. 14:28
Родственники пропавших армянских военных перекрыли железную дорогу Ереван-Гюмри

Родственники военнослужащих, пропавших без вести в ходе карабахской войны, с утра перекрыли железную дорогу из Еревана в Гюмри, в результате нарушен график движения поездов по этому маршруту и обратно. Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь ЮКЖД Рубен Грдзелян.

Он отметил, что представители ЮКЖД, у которых намечено открытие поезда в Гюмри, добираются сами, так как проезд на электричке заблокирован.

"Нарушен график пассажирских перевозок. Электропоезда остаются на станциях", - сказал Грдзелян.

Ситуация у здания министерства обороны Армении остается напряженной. Родители без вести пропавших пытаются прорваться в здание оборонного ведомства. Они требуют, чтобы министр обороны Вагаршак Арутюнян и глава Генштаба Артак Даквтян вышли на встречу с ними.

Правоохранители пытаются успокоить родителей, однако пока безуспешно. На месте находится независимый депутат София Овсепян, которая заверила, что в МО проводится совещание в целях оптимального решения вопроса.

Утром в пятницу участники акции видели над зданием министерства вертолет. Некоторые из них полагают, что на вертолете мог улететь или же, напротив, прибыть в МО министр Вагаршак Арутюнян.

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Версия на азербайджанском языке Erməni əsgərlərin qohumları Yerevan-Gümrü dəmir yolunu bağlayıb
Версия на английском языке Relatives of missing Armenian soldiers block Yerevan-Gyumri railway

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