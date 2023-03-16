Родственник Пашиняна избран на высокую должность

Член Совета старейшин Гюмри от правящей фракции "Гражданский договор", родственник армянского премьера Никола Пашиняна Ваагн Мкртчян избран заместителем мэра города.

Член Совета старейшин Гюмри от правящей фракции "Гражданский договор", родственник армянского премьера Никола Пашиняна Ваагн Мкртчян избран заместителем мэра города.

Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, данная должность осталась вакантной после того, как Давид Арушанян стал депутатом от правящей партии.

За его кандидатуру проголосовал 21 член Совета старейшин Гюмри от ГД и блока "Баласанян".

После избрания Мкртчян в беседе с журналистами коснулся своих родственных связей с супругой премьера Армении — он является внуком тети Анны Акопян.

"Наш город, да и страна такие маленькие, что невозможно найти человека, который не является родственником либо другом какого-либо должностного лица", — заявил он.