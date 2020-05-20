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Родовое село Хабиба Нурмагомедова закрыли на полный карантин

​Родовое село Хабиба Нурмагомедова закрыли на полный карантин

В Дагестане родовое село российского бойца MMA Хабиба НурмагомедоваСильди — закрыли на полный карантин.

Как передает Report со ссылкой на Lenta.ru, об этом рассказал глава администрации поселения, дядя спортсмена Абдурахман Абдурахманов.

По его словам, въезд и выезд из села закрыт уже три недели, с 1 мая. Причиной этого стала вспышка коронавирусной инфекции в местном райцентре Агвали.

Абдурахманов пожаловался, что в селе возникли перебои с поставкой продуктов. "Пока (жители) сидят на запасах, но те заканчиваются", — сказал он.

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