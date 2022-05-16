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Родные защитников Мариуполя просят Эрдогана привлечь Китай для спасения воинов

Родные защитников Мариуполя просят Эрдогана привлечь Китай для спасения воинов Жены и матери защитников Мариуполя призывают президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главу Китайской народной республики Си Цзиньпина объединить усилия для спасения украинских воинов.
В регионе
16 мая 2022 г. 17:38
Родные защитников Мариуполя просят Эрдогана привлечь Китай для спасения воинов

Жены и матери защитников Мариуполя призывают президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главу Китайской народной республики Си Цзиньпина объединить усилия для спасения украинских воинов.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом на пресс-конференции в Стамбуле сказали жены и матери защитников Мариуполя.

Жена бойца полка спецназначения Национальной гвардии Украины "Азов" Наталья Зарицкая от имени родных защитников Мариуполя поблагодарила Эрдогана и турецкий народ за помощь Украине.

Она призвала Эрдогана объединить усилия с главой Китайской народной республики Си Цзиньпином, чтобы спасти украинских защитников из Мариуполя и стать "носителями мира".

"Мы умоляем, мы просим сегодня о помощи. Кольцо вокруг "Азовстали" сжалось. Дальше тянуть некуда. Лучший момент – сейчас. Мы возлагаем нашу последнюю надежду и верим в то, что, объединив усилия Турция в лице господина президента Эрдогана, а также Китай в лице его лидера, многоуважаемого Си Цзиньпина и сам Господь Бог объединятся и помогут спасти "Азовсталь" и людей, которые там находятся", - отметила Зарицкая.

Она сказала, что защитники Мариуполя "находятся за гранью жизни и смерти".

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