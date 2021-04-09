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Родные пропавших без вести военных заблокировали здание минобороны Армении

Родные пропавших без вести военных заблокировали здание минобороны Армении Протестующие перекрыли въезды и выезды в здание машинами с утра
В регионе
9 апреля 2021 г. 10:17
Родные пропавших без вести военных заблокировали здание минобороны Армении
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Родственники пропавших без вести в Карабахе военных продолжают блокировать входы в здание минобороны Армении. Как передает Report, об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Протестующие перекрыли въезды и выезды в здание машинами с утра четверга. Там же дежурят сотрудники полиции.

Родственники пропавших без вести периодически проводят акции протеста у зданий правительства и минобороны, требуя ускорить поисковые работы.

Ранее армянские СМИ сообщали, что с 8 апреля ни один сотрудник минобороны не смог выйти из здания.

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Версия на английском языке Relatives of missing servicemen block building of Armenian defense ministry

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