Родные пропавших без вести военных заблокировали здание минобороны Армении

Протестующие перекрыли въезды и выезды в здание машинами с утра

Родственники пропавших без вести в Карабахе военных продолжают блокировать входы в здание минобороны Армении. Как передает Report, об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Протестующие перекрыли въезды и выезды в здание машинами с утра четверга. Там же дежурят сотрудники полиции.

Родственники пропавших без вести периодически проводят акции протеста у зданий правительства и минобороны, требуя ускорить поисковые работы.

Ранее армянские СМИ сообщали, что с 8 апреля ни один сотрудник минобороны не смог выйти из здания.