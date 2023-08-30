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Родные пропавших без вести военных отказались покидать МО Армении

Родные пропавших без вести военных отказались покидать МО Армении Родственники пропавших без вести в 44-дневной войне собрались перед зданием Минобороны Армении и требуют встречи с министром обороны Суреном Папикяном.
В регионе
30 августа 2023 г. 19:40
Родные пропавших без вести военных отказались покидать МО Армении

Родственники пропавших без вести в 44-дневной войне собрались перед зданием Минобороны Армении и требуют встречи с министром обороны Суреном Папикяном.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Люди вошли в здание и отказались покидать его до встречи с министром. Одна из родственниц, мать пропавшего без вести Карина Манавазян, сообщила что их пригласили для встречи с министром.

"Мы ждали этой встречи со 2 мая. С 11:00 утра мы здесь и выясняется, что министр не на месте и нас должен принять его заместитель Арман Саркисян. Мы два часа говорили с ним, но не получили ответа ни на один вопрос. Говорит, что четких данных о том, где наши дети, нет. Мы не уйдем отсюда, пока министр нас не примет", - сказала Манавазян.

По ее словам, их хотят вывести из здания, но они отказываются уходить. Отметим, что в МО собрались родственники военных из подразделения химзащиты. Во время войны в Карабахе их перебросили в район Зангелан, с тех пор от них нет вестей.

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