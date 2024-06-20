Родные погибших армянских военных провели акцию протеста у здания правительства

Родители армянских военнослужащих, погибших в мирных условиях, 20 июня провели акцию протеста у здания правительства Армении с требованием раскрыть дела об убийстве их сыновей.

Родители погибших в мирных условиях армянских военнослужащих 20 июня провели акцию протеста у здания правительства Армении с требованием раскрыть дела об убийстве их сыновей.

Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, с родителями встретился министр высокотехнологической промышленности Армении Мхитар Айрапетян.

Протестующие заявили министру, что генпрокурор страны Анна Вардапетян не выполнила свое обещание, связанное с уголовными делами по факту смерти военнослужащих. Генпрокурор ранее заявила о том, что до ее назначения на данную должность уголовные дела были открыты по другим статьям Уголовного кодекса, тогда как это были убийства. Вардапетян заверила, что эти уголовные дела будут пересмотрены и переквалифицированы как убийства.

"Однако она ничего не сделала, не сдержала своего обещания. Мы не успокоимся, пока виновники в гибели наших детей не будут наказаны", – отметили протестующие.

В свою очередь, Айрапетян пообещал поднять этот вопрос перед премьер-министром страны Николом Пашиняном.