Родные погибших армянских солдат во II Карабахской войне требуют отставки Пашиняна

Родители солдат, погибших в ходе 44-дневной войны в Карабахе, а также присоединившиеся к ним бывшие парламентарии анонсировали протестные акции в преддверии Дня Победы.

Родители солдат, погибших в ходе 44-дневной войны в Карабахе, а также присоединившиеся к ним бывшие парламентарии анонсировали протестные акции в преддверии Дня Победы.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, участники призвали граждан присоединиться к ним, заявив, что к концу мая удастся добиться отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Напомним, родные погибших солдат и экс-депутаты с утра проводят акцию протеста у здания правительства в Ереване с требованием отставки главы правительства.