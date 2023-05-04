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Родные погибших армянских солдат во II Карабахской войне требуют отставки Пашиняна

Родные погибших армянских солдат во II Карабахской войне требуют отставки Пашиняна Родители солдат, погибших в ходе 44-дневной войны в Карабахе, а также присоединившиеся к ним бывшие парламентарии анонсировали протестные акции в преддверии Дня Победы.
В регионе
4 мая 2023 г. 13:36
Родные погибших армянских солдат во II Карабахской войне требуют отставки Пашиняна

Родители солдат, погибших в ходе 44-дневной войны в Карабахе, а также присоединившиеся к ним бывшие парламентарии анонсировали протестные акции в преддверии Дня Победы.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, участники призвали граждан присоединиться к ним, заявив, что к концу мая удастся добиться отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Напомним, родные погибших солдат и экс-депутаты с утра проводят акцию протеста у здания правительства в Ереване с требованием отставки главы правительства.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda İkinci Qarabağ müharibəsi iştirakçılarının yaxınları Paşinyanın istefasını tələb edirlər - YENİLƏNİB-2

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