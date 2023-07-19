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Родные без вести пропавших солдат химчасти потребовали встречи с Пашиняном

Родные без вести пропавших солдат химчасти потребовали встречи с Пашиняном Родители без вести пропавших военных химчасти Эчмиадзина проводят в Ереване акцию протеста, требуя встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Они перекрыли проспект Баграмяна.
В регионе
19 июля 2023 г. 15:07
Родные без вести пропавших солдат химчасти потребовали встречи с Пашиняном

Родители без вести пропавших военных химчасти Эчмиадзина проводят в Ереване акцию протеста, требуя встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Они перекрыли проспект Баграмяна.

Как передает Report, об этом сообщил Sputnik-Армения.

С раннего утра участники акции собрались у здания правительства, однако узнав, что резиденция премьера временно перенесена в президентскую администрацию, они продолжили пикет там.

"У здания правительства нас игнорировали. Мы написали заявление о требовании встречи с Пашиняном и пришли сюда. Это все очень оскорбительно", – сказала мать пропавшего без вести военного.

Она напомнила, что родственники пропавших военных уже три года пишут письма, жалобы и заявления в компетентные органы, однако они остаются безответными.

"Перед нами закрывают двери, игнорируют и говорят, что это только наша проблема. Но мы не позволим, чтобы нас водили вокруг пальца, а судьба наших детей оставалась неизвестной. Мы не позволим им спокойно жить", - заверила она.

Ранее родители пропавших без вести военных требовали встречи с главой СНБ Арменом Абазяном, но их так и не приняли. Участники акции рассказали, что встречались с заместителем главы СНБ, но недовольны результатом встречи.

"Три года нам твердят, что работают, но результатов нет. Они специально тянут время, чтобы мы устали и перестали бороться", - отметила Манавазян.

Напомним, что по данным правительства Армении, местонахождение 975 граждан с армянской стороны неизвестно, из них 777 пропали в ходе первой карабахской войны, 196 - 44-дневной войны.

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Версия на английском языке Parents of missing 'Chemicals' military unit soldiers demand meeting with Nikol Pashinyan

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