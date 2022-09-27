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Родители уничтоженных армянских солдат собрались в пантеоне, чтобы воспрепятствовать визиту Пашиняна

Родители уничтоженных армянских солдат собрались в пантеоне, чтобы воспрепятствовать визиту Пашиняна В военном пантеоне "Ераблур" начали собираться родственники погибших военнослужащих, а также откликнувшиеся на их призыв граждане. Среди присутствующих – депутаты парламента от фракции "Честь имею" и представители Республиканской партии Армении.
В регионе
27 сентября 2022 г. 05:04
Родители уничтоженных армянских солдат собрались в пантеоне, чтобы воспрепятствовать визиту Пашиняна

В военном пантеоне "Ераблур" начали собираться родственники погибших военнослужащих, а также откликнувшиеся на их призыв граждане.

Как передает Report, среди присутствующих - депутаты парламента от фракции "Честь имею" и представители Республиканской партии Армении.

Ранее родители погибших военных заявили о проведении акции 27 сентября – в день очередной годовщины начала боевых действий в Нагорном Карабахе в 2020 году. Их цель – воспрепятствовать визиту премьер-министра Армении Никола Пашиняна и членов кабмина в военный пантеон "Ераблур".

"Все армяне, тем более мы, родители, должны находиться здесь. В этот день (27 сентября 2020 года – ред.) были разрушены наши семьи. Мы останемся здесь до рассвета", – сказал журналистам отец погибшего в 44-дневной войне военнослужащего Мхитара Галеяна Гарик Галеян.

По его словам, ни один член правительства Армении не должен быть допущен к могилам погибших солдат.

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Версия на азербайджанском языке Məhv edilmiş erməni hərbçilərin valideynləri Paşinyanın qarşısını kəsmək üçün xiyabana toplaşıblar

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