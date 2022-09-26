О нас

Родители пропавших без вести солдат собрались у здания Минобороны Армении

Родители пропавших без вести солдат собрались у здания Минобороны Армении Группа родителей военных, пропавших в результате последней эскалации на армяно-азербайджанской границе, собралась у здания Минобороны Армении с требованием предоставить информацию о своих детях.
В регионе
26 сентября 2022 г. 13:47
Родители пропавших без вести солдат собрались у здания Минобороны Армении

Группа родителей военных, пропавших без вести в результате последней эскалации на армяно-азербайджанской границе, собралась у здания Минобороны Армении с требованием предоставить информацию о своих детях.

Об этом передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения.

В беседе с журналистами один из участников акции Сережа Казарян сообщил, что не получал от сына никаких известий на протяжении 13 дней. Последний раз солдат связывался с родными утром 13 сентября.

"Мы обращаемся к премьер-министру Николу Пашиняну, у него тоже есть сын. Мы хотим получить информацию о детях, мы хотим знать, что делают, чтобы выяснить судьбу наших детей? Где они сейчас, живы ли они? Мы хотим знать", - сказал Казарян.

Мужчина сообщил, что обращался и в Красный Крест, однако и там не располагают необходимой информацией.

Позже несколько участников акции вошли в здание оборонного ведомства. Другой участник пикета - Айк Антанян рассказал, что их принял один из высокопоставленных военных, предположительно, начальник Генштаба.

"Кажется, это был начальник штаба. Нам сказал, что надо ждать, что поисковые работы продолжаются. Как только будет информация, нам сообщат", - сказал Антанян, чей сын Самвел служит всего два месяца и пропал с 15 сентября.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Президент Азербайджана принял председателя Госдумы России
Президент Азербайджана принял председателя Госдумы России
26 сентября 2022 г. 13:36
Баку накануне Дня памяти шехидов - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоБаку накануне Дня памяти шехидов - ФОТОРЕПОРТАЖ
26 сентября 2022 г. 12:47
Президент Азербайджана поздравил туркменского коллегу с Днем независимости
Президент Азербайджана поздравил туркменского коллегу с Днем независимости
24 сентября 2022 г. 16:55
Между президентами Азербайджана и Индонезии состоялся обмен письмами
Между президентами Азербайджана и Индонезии состоялся обмен письмами
24 сентября 2022 г. 11:24
В результате обстрела со стороны ВС Армении ранены азербайджанские военнослужащие
В результате обстрела со стороны ВС Армении ранены азербайджанские военнослужащие
24 сентября 2022 г. 09:58
Джейхун Байрамов озвучил вопросы, обсужденные с министром иностранных дел Армении
Джейхун Байрамов озвучил вопросы, обсужденные с министром иностранных дел Армении
23 сентября 2022 г. 18:16
В Ходжалы обнаружены пять мин-ловушек, заложенных армянами
ФотоВ Ходжалы обнаружены пять мин-ловушек, заложенных армянами
23 сентября 2022 г. 12:09
Подверглись обстрелу позиции армии Азербайджана в направлении госграницы
Подверглись обстрелу позиции армии Азербайджана в направлении госграницы
23 сентября 2022 г. 10:36
Президент Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана с праздником Рош Ха-Шана
Президент Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана с праздником Рош Ха-Шана
22 сентября 2022 г. 17:05
Ильхам Алиев принял министра здравоохранения Турции
Ильхам Алиев принял министра здравоохранения Турции
22 сентября 2022 г. 14:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi