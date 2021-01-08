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Родители пропавших без вести армянских военнослужащих проводят сидячую акцию

Родители пропавших без вести армянских военнослужащих проводят сидячую акцию Родители пропавших без вести военнослужащих Вооруженных сил Армении проводят сидячую акцию перед воинской частью в Эчмиадзине.
В регионе
8 января 2021 г. 19:15
Родители пропавших без вести армянских военнослужащих проводят сидячую акцию

Родители пропавших без вести военнослужащих Вооруженных сил Армении проводят сидячую акцию перед воинской частью в Эчмиадзине.

Как передает Report, об этом сообщает "Новости-Армения".

Родители и родственники военнослужащих требуют встречи с командованием воинской части. Они не могут получить информацию от этих военных в течение 81 дня.

"Если бы была борьба за власть, все депутаты были бы здесь. Никто не хочет отвечать нам. Пусть депутаты придут и скажут, что мы тоже с вами. Они не видят, что мы здесь?",- сказала Анаит Адоян, мать одного из пропавших без вести военных.

Отметим, что 7 января на встречу с родителями из воинской части никто не явился.

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Версия на английском языке Parents of missing Armenian servicemen hold sit-in
Версия на азербайджанском языке İtkin düşən erməni hərbçilərin valideynləri oturaq aksiya keçirir

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