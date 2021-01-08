Родители пропавших без вести армянских военнослужащих проводят сидячую акцию

Родители пропавших без вести военнослужащих Вооруженных сил Армении проводят сидячую акцию перед воинской частью в Эчмиадзине.

Родители пропавших без вести военнослужащих Вооруженных сил Армении проводят сидячую акцию перед воинской частью в Эчмиадзине.

Как передает Report, об этом сообщает "Новости-Армения".

Родители и родственники военнослужащих требуют встречи с командованием воинской части. Они не могут получить информацию от этих военных в течение 81 дня.

"Если бы была борьба за власть, все депутаты были бы здесь. Никто не хочет отвечать нам. Пусть депутаты придут и скажут, что мы тоже с вами. Они не видят, что мы здесь?",- сказала Анаит Адоян, мать одного из пропавших без вести военных.

Отметим, что 7 января на встречу с родителями из воинской части никто не явился.