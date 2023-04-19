О нас

Родители погибших при пожаре армянских военных пригрозили перекрыть площадь Республики

Родители погибших при пожаре армянских военных пригрозили перекрыть площадь Республики Родители армянских военнослужащих, погибших при пожаре в инженерно-саперной роте воинской части, пригрозили заблокировать 21 апреля площадь Республики в Ереване.
В регионе
19 апреля 2023 г. 12:45
Родители погибших при пожаре армянских военных пригрозили перекрыть площадь Республики

Родители армянских военнослужащих, погибших при пожаре в инженерно-саперной роте воинской части, пригрозили заблокировать 21 апреля площадь Республики в Ереване.

Как передает Report со ссылкой на "Новости-Армения", об этом сообщил их адвокат Норайр Норикян в соцсетях.

Накануне вечером группа родителей заблокировала трассу Ереван-Севан с требованием о встрече с министром обороны Суреном Папикяном и премьер-министром Николом Пашиняном. Дорога была разблокирована только сегодня утром.

Участники акции заявили, что будут ждать ответа до завтрашнего дня.

Губернатор Гегаркуникской области (Басаркечярский район) заявил, что лично связался с родственниками и родителями погибших военнослужащих и сообщил, что ему не удалось дозвониться до каких-либо официальных лиц.

Отметим, что 19 января один из офицеров использовал бензин для розжига печки в жилом помещении для военнослужащих, в результате чего возник пожар. Из-за отсутствия надлежащих мер противопожарной защиты находившиеся внутри военнослужащие не только не смогли потушить огонь, но и хотя бы выломать железные решетки на окнах. В результате отдыхающие в помещении 15 срочников погибли, а офицер и четверо срочников получили телесные повреждения различной степени. В рамках уголовного дела арестованы несколько офицеров.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент Азербайджана принял министра иностранных дел Израиля
Президент Азербайджана принял министра иностранных дел Израиля
19 апреля 2023 г. 11:34
В Азербайджане продлен особый карантинный режим
В Азербайджане продлен особый карантинный режим
19 апреля 2023 г. 11:18
Ильхам Алиев: Армения должна уже официально заявить, что Карабах – это Азербайджан
Ильхам Алиев: Армения должна уже официально заявить, что Карабах – это Азербайджан
18 апреля 2023 г. 18:49
Два варианта выбора сепаратистам от Президента Ильхама Алиева: Либо будут жить под флагом Азербайджана, либо…
Два варианта выбора сепаратистам от Президента Ильхама Алиева: Либо будут жить под флагом Азербайджана, либо…
18 апреля 2023 г. 18:28
Президент Азербайджана: Мы никому не позволим хозяйничать на нашей территории
Президент Азербайджана: Мы никому не позволим хозяйничать на нашей территории
18 апреля 2023 г. 18:11
Президент: Армяне в Карабахе должны либо принять гражданство Азербайджана, либо искать себе другое место жительства
Президент: Армяне в Карабахе должны либо принять гражданство Азербайджана, либо искать себе другое место жительства
18 апреля 2023 г. 18:10
Обнародована площадь загрязненной минами территории Азербайджана
Обнародована площадь загрязненной минами территории Азербайджана
18 апреля 2023 г. 17:26
Ильхам Алиев: Успехи, достигнутые за первые три месяца года, позволяют внести в бюджет дополнения
Ильхам Алиев: Успехи, достигнутые за первые три месяца года, позволяют внести в бюджет дополнения
18 апреля 2023 г. 17:25
Объявлены дни школьных каникул в связи с праздником Рамазан
Объявлены дни школьных каникул в связи с праздником Рамазан
18 апреля 2023 г. 16:01
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Сальянский район
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Сальянский район
18 апреля 2023 г. 13:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi