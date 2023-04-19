Родители погибших при пожаре армянских военных пригрозили перекрыть площадь Республики

Родители армянских военнослужащих, погибших при пожаре в инженерно-саперной роте воинской части, пригрозили заблокировать 21 апреля площадь Республики в Ереване.

Родители армянских военнослужащих, погибших при пожаре в инженерно-саперной роте воинской части, пригрозили заблокировать 21 апреля площадь Республики в Ереване.

Как передает Report со ссылкой на "Новости-Армения", об этом сообщил их адвокат Норайр Норикян в соцсетях.



Накануне вечером группа родителей заблокировала трассу Ереван-Севан с требованием о встрече с министром обороны Суреном Папикяном и премьер-министром Николом Пашиняном. Дорога была разблокирована только сегодня утром.



Участники акции заявили, что будут ждать ответа до завтрашнего дня.



Губернатор Гегаркуникской области (Басаркечярский район) заявил, что лично связался с родственниками и родителями погибших военнослужащих и сообщил, что ему не удалось дозвониться до каких-либо официальных лиц.

Отметим, что 19 января один из офицеров использовал бензин для розжига печки в жилом помещении для военнослужащих, в результате чего возник пожар. Из-за отсутствия надлежащих мер противопожарной защиты находившиеся внутри военнослужащие не только не смогли потушить огонь, но и хотя бы выломать железные решетки на окнах. В результате отдыхающие в помещении 15 срочников погибли, а офицер и четверо срочников получили телесные повреждения различной степени. В рамках уголовного дела арестованы несколько офицеров.