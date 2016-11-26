Родители погибших армянских военнослужащих: "В армянской армии царит голод, коррупция, беззаконие"

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ В Армении родители погибших военнослужащих провели акцию протеста.

Как сообщает Report со ссылкой на 1in.am, они протестовали против кампании "1000 драм", проводимого правительством Армении в целях поддержки армии.

По информации сайта, родители военнослужащих, погибших в Нагорном Карабахе после достижения режима прекращения огня, обвинили правительство Армении, в частности министерство обороны в коррупции, взяточничестве, пытке и убийстве солдат, не дающих командирам взятку.

Одна из таких матерей Анахит Мкртчян отметила, что правительство присвоит деньги, собранные в кампании "1000 драм", и эти средства будут израсходованы в личных интересах определенных лиц: "Во-первых, сбор этих средств не должен быть принудительным. Во-вторых, говорят, якобы они предназначены для армии, но я не верю, что эти деньги будут потрачены в этих целях. Эти деньги будут присвоены".

Она подчеркнула, что 15 лет назад - в 2001 году ее сына Араика Аветисяна убили из-за того, что он не дал деньги командиру воинской части, в которой служил: "Мой сын пришел в отпуск. После возвращения в воинскую часть командир потребовал у него 100 долларов США. Однако мы очень бедные, и не смогли собрать эту сумму. Из-за этого моего сына убили там".

По ее словам, в армянской армии царит голод, коррупция, беззаконие: "И за время службы моего сына, и сейчас военнослужащих кормят недостаточно, они голодают. Одежда старая и непригодная. Мои соседи, дети которых находятся на службе, постоянно отправляют своим сыновьям посылки, белье, одежду, обувь. А где же помощь армии?! С годами ничего не изменилось, продолжают воровать питание и одежду солдат. Это приводит к событиям со смертельным исходом. Все это знают. Однажды я,находясь в пропускном пункте, стала очевидцем кражи мяса. Я не верю, что бывший министр обороны Сейран Оганян перешел в оппозицию, и что его приняла оппозиция. Апрельские бои показали, кто командир, кто генерал. Погибли 104 армянских военнослужащих, однако в стране не был объявлен траур".

Мать армянского военнослужащего, погибшего в мирное время, Нана Мурадян сказала, что те, кто стоят у власти, прикрываясь армией, хотят вновь разбогатеть: "Вместо того, чтобы предотвращать смерти солдат, они создают предпосылки для новых смертей. А родители молчат. На каких основаниях везут армянских солдат охранять границы Нагорного Карабаха, где они погибают. Это совершенно незаконно".