Родители погибших в небоевых условиях армянских солдат попросили убежище в Великобритании

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ 10 декабря полиция Армении снова запретила родителям погибших в небоевых условиях военнослужащих армянских ВС приблизиться к воротам резиденции президента.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, вторую неделю пикетирующие резиденцию президента родители погибших военнослужащих направились к расположенному неподалеку посольству Великобритании.

К родителям вышел вице-посол Эмайс Морз. Ему рассказали, что дела об убийстве военнослужащих годами игнорируют, и родителям ничего не остается, кроме как просить убежища.

"Хотим, чтобы нас услышали", – сказала Гоар Саргсян, мать погибшего в 2007 году Тиграна Оганджаняна. Морз попросил представить требование в письменном виде, пообещав, что заявление не останется без ответа.

С тем же требованием родители обратились в офис делегации ЕС. Здесь также ждут письменного обращения.