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    Родители погибших в небоевых условиях армянских солдат попросили убежище в Великобритании

    Вторую неделю пикетирующие резиденцию президента родители погибших военнослужащих направились к посольству Великобритании

    Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ 10 декабря полиция Армении снова запретила родителям погибших в небоевых условиях военнослужащих армянских ВС приблизиться к воротам резиденции президента. 

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, вторую неделю пикетирующие резиденцию президента родители погибших военнослужащих направились к расположенному неподалеку посольству Великобритании. 

    К родителям вышел вице-посол Эмайс Морз. Ему рассказали, что дела об убийстве военнослужащих годами игнорируют, и родителям ничего не остается, кроме как просить убежища.

    "Хотим, чтобы нас услышали", – сказала Гоар Саргсян, мать погибшего в 2007 году Тиграна Оганджаняна. Морз попросил представить требование в письменном виде, пообещав, что заявление не останется без ответа. 

    С тем же требованием родители обратились в офис делегации ЕС. Здесь также ждут письменного обращения.

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