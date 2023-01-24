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Родители погибшего при пожаре армянского военного не верят официальной версии произошедшего

Родители погибшего при пожаре армянского военного не верят официальной версии произошедшего Родители погибшего в результате пожара армянского военнослужащего Ростома Асряна не доверяют официальной версии произошедшего.
В регионе
24 января 2023 г. 12:05
Родители погибшего при пожаре армянского военного не верят официальной версии произошедшего

Родители погибшего в результате пожара армянского военнослужащего Ростома Асряна не доверяют официальной версии произошедшего.

Как передает Report со ссылкой на "Спутник Армения", по их мнению, он не мог растопить печь с помощью пятилитровой канистры с автобензином, понимая всю опасность такого поступка.

В интервью газете "Грапарак" отец солдата Артак Асрян рассказал, что узнал сына по татуировкам на теле, хотя и сдавал ДНК-анализ. Тело сына находилось в Мартунинском морге.

"Я узнал сына по татуировкам, иначе не смог бы, тело было неузнаваемо. Ребята не просыпались, их убили на месте. Мы уверены – их отравили, потом только облили бензином и сожгли", - говорит убитый горем мужчина.

19 января в результате пожара в воинской части в Армении погибли 15 военнослужащих.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda ailə üzvləri əsgərlərin yanğından öldüyünə şübhə edir

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