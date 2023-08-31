Родители без вести пропавших солдат ночуют перед зданием министерства обороны в Ереване

Родители солдат, пропавших без вести во время 44-дневной войны в Армении, ночуют перед зданием Министерства обороны.

Родители армянских солдат, пропавших без вести во время 44-дневной войны, ночуют перед зданием министерства обороны в Ереване.

Как сообщает Report, об этом в интервью News.am сказал один из родственников военнослужащих.

"Перед зданием остались десятки родителей, они будут ждать, пока их примут. Я ушел, тех, кто выходит из здания, больше не впускают, также забрали телефоны родителей", - сказал он.

Отметим, что с сегодняшнего утра около 60 родителей потребовали встречи с министром обороны Суреном Папикяном, но вместо этого их принял его заместитель Арман Саргсян.

Напомним, что у здания министерства собрались родственники военнослужащих воинской части "Химиков". Армянские СМИ пишут, что во время Второй карабахской войны их перебросили в Зангиланский район, с тех пор от них нет вестей.