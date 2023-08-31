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Родители без вести пропавших солдат ночуют перед зданием министерства обороны в Ереване

Родители без вести пропавших солдат ночуют перед зданием министерства обороны в Ереване Родители солдат, пропавших без вести во время 44-дневной войны в Армении, ночуют перед зданием Министерства обороны.
В регионе
31 августа 2023 г. 04:45
Родители без вести пропавших солдат ночуют перед зданием министерства обороны в Ереване

Родители армянских солдат, пропавших без вести во время 44-дневной войны, ночуют перед зданием министерства обороны в Ереване.

Как сообщает Report, об этом в интервью News.am сказал один из родственников военнослужащих.

"Перед зданием остались десятки родителей, они будут ждать, пока их примут. Я ушел, тех, кто выходит из здания, больше не впускают, также забрали телефоны родителей", - сказал он.

Отметим, что с сегодняшнего утра около 60 родителей потребовали встречи с министром обороны Суреном Папикяном, но вместо этого их принял его заместитель Арман Саргсян.

Напомним, что у здания министерства собрались родственники военнослужащих воинской части "Химиков". Армянские СМИ пишут, что во время Второй карабахской войны их перебросили в Зангиланский район, с тех пор от них нет вестей.

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Версия на азербайджанском языке İrəvanda itkin hərbçilərin valideynləri Müdafiə Nazirliyinin binası qarşısında gecələyir

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