Родители армянских солдат: Все военные болеют коронавирусом и дизентерией

"Состояние солдат после боев остается очень тяжелым".

"Состояние солдат после боев остается очень тяжелым".

Как сообщает Report со ссылкой на Новости Армении, об этом сказала одна из матерей, протестующих перед зданием Министерства обороны Армении.

"В результате войны нарушена психика солдат, нервы у них не в порядке, они уставшие. Араик Арутюнян говорит, что все военнослужащие страдают от коронавируса, дизентерии и геморроя. Почему для наших детей не были созданы самые минимальные условия, почему не было проведено медобследование?" - задается вопросом женщина.