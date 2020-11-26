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Родители армянских солдат: Все военные болеют коронавирусом и дизентерией

Родители армянских солдат: Все военные болеют коронавирусом и дизентерией "Состояние солдат после боев остается очень тяжелым".
В регионе
26 ноября 2020 г. 16:53
Родители армянских солдат: Все военные болеют коронавирусом и дизентерией
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"Состояние солдат после боев остается очень тяжелым".

Как сообщает Report со ссылкой на Новости Армении, об этом сказала одна из матерей, протестующих перед зданием Министерства обороны Армении.

"В результате войны нарушена психика солдат, нервы у них не в порядке, они уставшие. Араик Арутюнян говорит, что все военнослужащие страдают от коронавируса, дизентерии и геморроя. Почему для наших детей не были созданы самые минимальные условия, почему не было проведено медобследование?" - задается вопросом женщина.

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Версия на английском языке Parents of Armenian soldiers: All military personnel suffer from coronavirus and dysentery
Версия на азербайджанском языке Erməni valideyn: "Əsgər və hərbçilər koronavirusa, dizenteriyaya yoluxub"

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