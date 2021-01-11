Родители армянских солдат: Карабах - не наш, нашим детям нечего там делать

Родители армянских солдат выступают против незаконной отправки их детей на воинскую службу в Карабах.

Родители армянских солдат выступают против незаконной отправки их детей на воинскую службу в Карабах.

Как сообщает Report, на одном из очередных митингов перед зданием минобороны Армении митингующие заявили о том, что не пустят своих детей обратно в Карабах.

"Наши сыновья должны служить только в самой Армении. Им нечего делать в Карабахе. Мы должны понимать, Карабах - не наш, мы - граждане Армении. Мы не имеем никакого отношения к Карабаху. Карабах - это международно признанные территории Азербайджана. Если кто-то собирается отправить моего сына в Карабах, то я сам помогу ему сбежать", - сказал отец одного из солдат ВС Армении.

Хоть и ответственные лица оборонного ведомства страны пообещали родителям, что их детей оставят проходить службу в Армении, они не торопятся им верить.

"Я прошу не отправлять моего сына в Карабах. Что творится в нашей стране?! Мы не рожаем детей, чтобы их забирали у нас и отправляли на смерть", - сокрушалась мать военнослужащего.