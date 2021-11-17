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Роберт Кочарян призвал Никола Пашиняна уйти в отставку

Роберт Кочарян призвал Никола Пашиняна уйти в отставку Оппозиционный блок "Армения", возглавляемый вторым президентом страны Робертом Кочаряном, выступил с заявлением в связи с ситуацией в стране.
В регионе
17 ноября 2021 г. 06:34
Роберт Кочарян призвал Никола Пашиняна уйти в отставку
Роберт Кочарян

Оппозиционный блок "Армения", возглавляемый вторым президентом страны Робертом Кочаряном, выступил с заявлением в связи с ситуацией в стране.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, правительство Никола Пашиняна приводило и приводит к человеческим жертвам, расколу, хаосу.

"Полноценным разрешением ситуации является уход этих властей. За отставкой премьер-министра должно последовать объединение всех дееспособных сил, формирование нового правительства, обеспечение политики решения внешних и внутренних проблем", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Robert Köçəryan Nikol Paşinyanı istefaya çağırıb

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