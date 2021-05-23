Роберт Кочарян предупредил власти Армении

Второй президент Армении и лидер альянса "Армения" Роберт Кочарян заявил, что на его сторонников оказывается давление со стороны властей

Второй президент Армении и лидер альянса "Армения" Роберт Кочарян заявил, что на его сторонников оказывается давление со стороны властей.

Об этом Report передает со ссылкой на армянскую прессу.

"Уже несколько дней, как ко мне поступают сведения о том, что в отдельных местах, в отношении моих соратников начались давления со стороны правоохранительных органов.

Во имя того, чтоб перевернуть страницу поражения, во имя национальной солидарности, я могу простить допущенные по отношению ко мне беззаконие и несправедливость. Но хочу предупредить, что ни один случай сфабрикованного преследования в отношении моих соратников не забудется и не будет прощен.

Любой чиновник, допустивший беззаконие, очень скоро ответит перед законом", - заявил Кочарян.