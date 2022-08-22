Роберт Кочарян покинул Армению

Бывший президент Армении Роберт Кочарян уехал за границу, он будет находиться вне пределов Армении до 29 августа.

Бывший президент Армении Роберт Кочарян уехал за границу, он будет находиться вне пределов Армении до 29 августа.

Как сообщает Report cо ссылкой на "Спутник Армения", об этом сообщил координатор его офиса Баграт Микоян.

Ранее команда адвокатов обратилась в суд для получения разрешения, с учетом того, что следующее заседание суда назначено на 20 сентября, добавил он.

Микоян не сообщил, куда именно отправился Кочарян, поскольку его визит носит частный характер. Известно лишь, что это не Россия.

Напомним, в рамках уголовного дела Кочаряну инкриминируют получение взятки в особо крупном размере. Согласно материалам дела, экс-президент способствовал продаже 100% акций компании TSSC Armenia, занимавшейся разведкой недр, одной зарубежной компании.