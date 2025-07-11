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Роберт Кочарян подал второй иск против Алена Симоняна

Роберт Кочарян подал второй иск против Алена Симоняна Второй президент Армении Роберт Кочарян подал повторный иск в суд против спикера Национального собрания Алена Симоняна.
В регионе
11 июля 2025 г. 10:33
Роберт Кочарян подал второй иск против Алена Симоняна

Второй президент Армении Роберт Кочарян подал повторный иск в суд против спикера Национального собрания Алена Симоняна.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщается на портале судебной информации Datalex.

В иске Кочарян требует публичных извинений и опровержения высказываний, опубликованных Симоняном в его Telegram-канале.

По утверждению экс-президента, размещенная информация носит ложный и безосновательный характер, нанося ущерб его чести, достоинству и деловой репутации. Он настаивает, чтобы Симонян разместил извинения и опровержение как в Telegram, так и на своей странице в Facebook. В случае удовлетворения иска спикер должен будет опубликовать следующий текст:

"Ранее с моей стороны в адрес экс-президента Роберта Кочаряна были озвучены оскорбительные выражения, которыми я преследовал цель запятнать его честь и достоинство. Я сожалею об этом и приношу извинения".

14 июня Кочарян подал аналогичный иск против премьер-министра Никола Пашиняна и Алена Симоняна, требуя от них публичных извинений и компенсации за причиненный моральный ущерб. От Пашиняна он требует 6 млн драмов (около $15 тыс.), от Симоняна — 9 млн драмов (примерно $23,7 тыс.) в качестве компенсации.

В ответ Симонян опубликовал едкое сообщение в своем Telegram-канале, выразив удивление тем, что Кочарян предпочел обратиться в суд, а не прибег к методам, "характерным для прежних лет". Также он задался вопросом, почему экс-президент не подал иск за высказывания о его "неграмотности" и "статусе шпиона".

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Версия на азербайджанском языке Robert Koçaryan Alen Simonyana qarşı ikinci iddia qaldırıb

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