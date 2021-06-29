Ризван Гусейнов: Пашинян - меньшее из зол - ИНТЕРВЬЮ

"К этому поражению Армения шла почти 30 лет"

Прошедшие недавно внеочередные парламентские выборы в Армении дали довольно-таки интересные результаты. Переизбрание скандального премьер-министра Николы Пашиняна вызвало ярую полемику в среде экспертов. Своими мыслями с Report по этому поводу поделился директор научно-исследовательского общественного объединения "Центр истории Кавказа", политолог и историк Ризван Гусейнов.

- Как известно, Пашинян выиграл внеочередные парламентские выборы в Армении. Но почему народ, который несколько месяцев назад устраивал митинги в центре Еревана и требовал отставки Пашиняна, во второй раз избрал человека, проигравшего войну? Ведь в любой другой стране такой расклад событий был бы невозможен

- Несомненно, победа Пашиняна является хорошим залогом для будущей стабильности, что касается митингов против Пашиняна – нельзя сказать, что народ митинговал. Определенные люди собирались – сторонники Кочаряна и других его оппонентов – они проводили митинги. Но не стоит забывать, что проходили еще более масштабные митинги в предвыборный период в поддержку Пашиняна и результаты выборов показали, что значительная часть армянского общества и народа продолжают ему доверять. Несмотря на то, что с ним связано поражение в войне, в Армении прекрасно понимают, что не он один виноват в поражении. К этому поражению Армения шла почти 30 лет. В этом поражении виноват "карабахский клан" - в первую очередь Кочарян, Саргсян и те, кто поддерживали и продолжали оккупацию территорий Азербайджана. Армянский народ понимает, что если они выбрали бы Кочаряна и ему подобных, то следующая неизбежная война с Азербайджаном обернулась бы полной катастрофой для армянского народа и армянской государственности, то есть армянам пришлось бы искать место проживание в другом регионе. Очень здраво поступил армянский народ: они спасли своих детей от новой и бессмысленной кровавой бойни и проголосовали за стабильность развития нашего региона.

- При изучении истории мы видим, что после поражения некоторые страны приступают к полной реструктуризации концепции правления и к коренным изменениям жизненного уклада. Примером можем привести ту же Японию или Германию, что привело их к колоссальному развитию и к так называемому "экономическому чуду", а в Армении же наоборот придерживаются старого уклада и "гнут ту же линию". Как вы считаете, является ли данный подход к управлению предпосылкой глубочайшего к истории кризиса?

- Я думаю, в корне неверно сравнивать с послевоенной Германией, Японией или подобными высокотехнологичными, ведущими странами мира, потому что Армения не состоялась как государство. Армения является объектом внешней политики и прежде всего армянскому народу еще предстоит создать государство, которое найдет свое место в регионе и будет защищать стратегические интересы армянского народ, а не интересы внешних игроков, которые заказывают Армении, что и как делать в регионе. До сих пор Армения являлась проблемой для других стран региона и пока что остается таковой. То есть Армения осознает, что лживая, придуманная, сфальсифицированная история "Великой Армении", из-за которой армянский народ заставляют страдать, "бороться" - и есть главная проблема армянского народа. Пока армянский народ это не поймет, они не смогут создать свое государство и занять соответствующее место – найти свою нишу в региональной политике и вообще на Кавказе. Остается надеяться, что Вторая Карабахская война приведет армянскую интеллигенцию, политическое руководство и так называемую элиту к осознанию того, что надо отказаться армянам от реваншизма, от лживой истории, от претензий к соседям и попытаться занять то место, которое могут занять в этом регионе и поддержать общую стабильность развития нашего региона и в том числе своего народа.

- Какие глубокие раны экономической жизни страны способно нанести второе избрание Никола Пашиняна? И насколько плачевны могут быть их последствия?

- В сложившейся ситуации, то есть в том выборе, который был дан армянскому народу в рамках предвыборной кампании, Пашинян оказался меньшим злом нежели остальные кандидаты, фракции и политические блоки. В отличие от Саргсяна, Кочаряна и им подобных, у Пашиняна есть определенные возможности на Западе брать деньги, льготные кредиты, у него есть шанс на западные инвестиции, то есть он может опираться не только на российскую политику и поддержку, но и на западную, а значит привлечь больше денег для восстановления Армении. У Кочаряна и Саргсяна таких возможностей не было, и в случае их избрания Армения оказалась бы в еще более в плачевном состоянии. Поэтому при Пашиняне есть шанс частично восстановить экономику страны, но это может произойти в случае, если Армения будет максимально поддерживать разблокировку транспортных путей, поспособствует открытию Зангезурского коридора. То есть, как только Армения станет частью транзитных и экономических проектов в регионе, это сразу же позитивно отразится на жизни и благосостоянии армянского народа. Разблокировка границ и хорошие отношение с Турцией и Азербайджаном напрямую могут поднять благосостояние армянского народа.

- Какими вы видите дальнейшие действия Пашиняна относительно Карабахского вопроса в постконфликтный период и, в целом, способна ли Армения избавиться от так называемой "азербайджанофобии"?

- Пашинян, как и все политики в Армении, является заложником так называемой "Великой Армении", которую преподают армянскому народу. Армянский народ вырос на этой лживой истории, герои которой - террористы, преступники вроде Нжде – фашиста, пособника нацистов – Монте Мелконяна – международного террориста. Армянский народ уже не первое поколение воспитывают на примере вот этих преступников, бандитов и, вдохновляясь лживой историей, по которой Армения должна претендовать на территории Азербайджана, Турции, Ирана, Грузии и других государств. В этой ситуации что может сделать Пашинян? Единственное, что он вынужден учитывать – это мощь азербайджанской армии. Безвыходность ситуации будет принуждать Пашиняна и армянское общество соглашаться на мир с Азербайджаном, а на то, чтобы они искренне отказались от "азербайджанофобии" - надеяться не приходится.

- Как вы считаете, какое влияние это событие может оказать на статус Армении на мировой политической арене?

- Дело в том, что поскольку Армения так и не сформировалась как государство, то и никакой внешней политики у нее нет. Поэтому какого-то положительного или отрицательного влияния на международные и региональные процессы Армения не может нести. Единственное, что если она не откажется от ненависти и претензий к Азербайджану, то она лишит себя последней возможности перспективы состояться как государство на Кавказе. То есть жизненно важно армянскому народу, а точнее его интеллигенции, объяснить это будущим поколениям, отказаться от пропаганды ненависти к Азербайджану, от территориальных претензий к соседям, от претензий к их культуре и наследию. Если это произойдет, то есть шанс, что Армения сможет интегрироваться в регион, в противном случае, высока вероятность того, что армянский народ потеряет зачатки государственности и превратиться в колонию других стран, и не будет иметь голоса в регионе.

Аллахверди Алибейли