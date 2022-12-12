Риелторы заявили о росте цен на новостройки почти во всех округах Москвы

В ноябре 2022 года цены в московских новостройках массового сегмента поднялись почти во всех округах.

В ноябре 2022 года цены в московских новостройках массового сегмента поднялись почти во всех округах.

Как передает Газета.ру, об этом пишет РБК, ссылаясь на данные риелторской компании «НДВ Супермаркет Недвижимости».

По данным специалистов, сильнее всего цены на первичном рынке жилья выросли в Зеленоградском и Северном административных округах (АО) — на 5% (до 216,8 тыс. рублей за «квадрат») и 4,8%(до 276,5 тыс. рублей) соответственно. Следом идет Юго-Восточный округ, где новое жилье выросло в цене на 2,9%. Следом идет Северо-Восточный округ с ростом цен на 2,6%. В Восточном округе отметили подорожание новостроек на 2,2%, а в Западном АО рост составил 1,7%.

Аналитики посчитали, что цены почти никак не поменялись в Юго-Западном АО, где рост составил всего 0,8%. В Южном округе рост был на уровне 0,5%. А вот в Северо-Западном округе цены вообще упали. Там средняя стоимость «квадрата» снизилась на 3,4%.