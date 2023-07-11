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Rheinmetall объявил о скором открытии завода бронетехники в Украине

Rheinmetall объявил о скором открытии завода бронетехники в Украине Немецкий концерн Rheinmetall в течение 12 недель откроет на западе Украины завод по выпуску танков и другой бронетехники.
В регионе
11 июля 2023 г. 01:14
Rheinmetall объявил о скором открытии завода бронетехники в Украине

Немецкий концерн Rheinmetall в течение 12 недель откроет на западе Украины завод по выпуску танков и другой бронетехники.

Как передает Report, об этом сообщил в интервью CNN генеральный директор компании Армин Паппаргер.

Он отметил, что Rheinmetall также начнет обучать украинцев обслуживать танки и другую технику, которая будет там производиться.

"Украинцы должны помочь себе - если им всегда придется ждать, чтобы европейцы или американцы помогли им в течение следующих десяти или 20 лет… это невозможно", - сказал Паппаргер.

Компания будет владеть заводом совместно с "Укроборонпромом", с которым у них подписано соглашение о сотрудничестве.

Напомним, что Rheinmetall еще в марте заявлял о планах открыть на Украине завод по выпуску танков стоимостью €200 млн, способный производить около 400 машин в год. Тогда заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригрозил ударом по заводу крылатыми ракетами "Калибр", позднее он попросил "прислать точные координаты будущего завода". Паппаргер отметил, что завод постараются защитить от возможных ударов со стороны Москвы.

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Версия на азербайджанском языке “Rheinmetall” Ukraynada zirehli maşın zavodunun tezliklə açılacağını elan edib

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