Rheinmetall обсуждает создание в Украине завода по выпуску танков

Германский оборонный концерн Rheinmetall ведет переговоры с Киевом о строительстве на территории Украины завода, который сможет выпускать до 400 новейших танков Panther в год.

Германский оборонный концерн Rheinmetall ведет переговоры с Киевом о строительстве на территории Украины завода, который сможет выпускать до 400 новейших танков Panther в год.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава компании Армин Паппергер в опубликованном в субботу интервью газете Rheinische Post.

"Завод Rheinmetall может быть построен в Украине примерно за €200 млн", - сказал он, отметив, что там можно было бы ежегодно производить до 400 танков. Паппергер назвал переговоры с украинским правительством "многообещающими" и отметил, что концерн рассчитывает на принятие решения "в ближайшие два месяца".

Глава Rheinmetall полагает, что Киев нуждается в 600-800 танках. "Даже если бы Германия отдала все имеющиеся у нее в распоряжении 300 Leopard-2, этого было бы явно слишком мало", - считает он.