Rheinmetall обещает производить до 600 тыс. снарядов в год для Украины

Оборонная компания Rheinmetall намерена поставить Украине значительное количество артиллерийских боеприпасов.

Оборонная компания Rheinmetall намерена поставить Украине значительное количество артиллерийских боеприпасов.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Rheinmetall Армина Паппергера.

"Мы можем производить до 600 тыс. снарядов в год", - говорится в заявлении.

Об этом Паппергер сказал после визита комиссара ЕС по промышленности Тьерри Бретона. Еврокомиссар отправился на завод Rheinmetall в Унтерлюсе, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины, сообщает Handelsblatt.

ЕС обязался поставлять Украине миллион артиллерийских снарядов в год, чтобы помочь защититься от российских атак.

"Эта цель должна быть достигнута быстро. Из-за интенсивных боев Украина рискует остаться без боеприпасов", - сказал Бретон.