РФ запросила у Армении разъяснения об участии Еревана в совместных учениях с НАТО

Россия запросила у Армении разъяснения об участии Еревана в совместных учениях с НАТО.

Россия запросила у Армении разъяснения об участии Еревана в совместных учениях с НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"С нашей реакцией мы определимся по получении ответа. Безусловно, отказ Еревана от проведения маневров по линии ОДКБ на своей территории вызывает сожаление и не способствует повышению региональной безопасности", - добавила дипломат.

Отметим, что ранее пресс-секретаря министра обороны Армении Арам Торосян заявил о том, что армянские военные примут участие в двух учениях, организованных Командованием Сухопутных войск США в Европе в этом году: KFOR (Косовские силы) и Sabre Junction (Объединенный меч). Они должны пройти под эгидой НАТО.