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РФ заблокировала программу США в СБ ООН из-за заседания по Украине

РФ заблокировала программу США в СБ ООН из-за заседания по Украине Россия заблокировала разработанный Соединенными Штатами проект программы работы Совета Безопасности ООН на декабрь, поскольку Вашингтон отказался исключить из него заседание по Украине.
В регионе
2 декабря 2024 г. 22:13
РФ заблокировала программу США в СБ ООН из-за заседания по Украине

Россия заблокировала разработанный Соединенными Штатами проект программы работы Совета Безопасности ООН на декабрь, поскольку Вашингтон отказался исключить из него заседание по Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Как я и предполагал, американцы пошли на принцип и так же, как и британцы, остались без утвержденной программы работы СБ на месяц, отказавшись убирать заседание по Украине из ее проекта. Сложно сказать, что тут сказалось больше - американское упрямство или англосаксонская солидарность. Но результат тот же. Мы были предсказуемы и транспарентны в отношении нашей позиции с самого начала", - заявил дипломат.

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