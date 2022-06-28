РФ за два дня выпустила по Украине ракеты стоимостью 150-220 млн долларов

Россия выпустила по Украине ракеты стоимостью от 150-ти до 220-ти млн долларов.

Россия выпустила по Украине ракеты стоимостью от 150-ти до 220-ти млн долларов.

Как передает Report, об этом говорится в статье Forbes.

"В течении 2 дней - 25-26 июня - Россия выпустила по Украине 60-80 ракет большой дальности. Больше всего ракет попало в Житомирскую (30) и Черниговскую (20) области. Кроме того, российские войска атаковали Киевскую, Хмельницкую, Львовскую и Днепропетровскую области", - пишет издание.

Утверждается, что Россия использует все виды ракет, имеющиеся в арсенале, в том числе "Точка-У", "Оникс", "Искандер", "Калибр", Х-101 и Х-22.

Напомним, в понедельник, 27 июня, ВС РФ продолжали подвергать украинские города ракетным атакам. Одна из ракет попала в торговый центр в Кременчуге..