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РФ за два дня выпустила по Украине ракеты стоимостью 150-220 млн долларов

РФ за два дня выпустила по Украине ракеты стоимостью 150-220 млн долларов Россия выпустила по Украине ракеты стоимостью от 150-ти до 220-ти млн долларов.
В регионе
28 июня 2022 г. 12:00
РФ за два дня выпустила по Украине ракеты стоимостью 150-220 млн долларов

Россия выпустила по Украине ракеты стоимостью от 150-ти до 220-ти млн долларов.

Как передает Report, об этом говорится в статье Forbes.

"В течении 2 дней - 25-26 июня - Россия выпустила по Украине 60-80 ракет большой дальности. Больше всего ракет попало в Житомирскую (30) и Черниговскую (20) области. Кроме того, российские войска атаковали Киевскую, Хмельницкую, Львовскую и Днепропетровскую области", - пишет издание.

Утверждается, что Россия использует все виды ракет, имеющиеся в арсенале, в том числе "Точка-У", "Оникс", "Искандер", "Калибр", Х-101 и Х-22.

Напомним, в понедельник, 27 июня, ВС РФ продолжали подвергать украинские города ракетным атакам. Одна из ракет попала в торговый центр в Кременчуге..

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Версия на английском языке Russia fires $150-220 million worth of missiles at Ukraine in two days
Версия на азербайджанском языке Rusiya iki gündə Ukrayna ərazisinə 150-220 milyon dollarlıq raket atıb

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