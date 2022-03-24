РФ взяла в плен около 100 украинцев, включая моряков со Змеиного острова

Россия захватила в плен около 100 человек, ведутся переговоры по обмену.

Россия захватила в плен около 100 человек, ведутся переговоры по обмену.

Как передает Report, об этом вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила в интервью "Суспильному".

По ее словам, РФ изъявила желание забрать своих моряков, которые тонули в Черном море и которых спасла украинская сторона.

"Здесь есть моряки (с острова Змеиный - ред.), мы кстати спасли 11 моряков и готовы их отдать, для чего они нам нужны, пусть только отдадут наших людей", - отметила министр.

Верещук выразила надежду, что в ближайшее время Украина сможет забрать своих граждан.

"Там не только моряки, а, как оказалось, 92 лиц, если не ошибаюсь, которых они захватили в плен", - сказала Верещук.

Она также рассказала, что к ней обратилась уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова о возможности паритетного обмена: моряка на моряка, водителя на водителя и тому подобное.

"Я говорю - хорошо, но скажите мне, пожалуйста, а кого нам менять на наших городских голов, которых оккупанты захватили в плен? Нам надо тоже захватывать ваших гражданских? Что нам сделать, если вы говорите о паритетном обмене? Военнопленные, они имеют свой порядок обмена, есть карточки, которые подает РФ, которые подаем мы", - отметила она.